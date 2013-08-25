زيادة الطلب على الوحدات السكنية بأبوظبي ينعش سوق العقار

كشفت مصادر مطلعة في السوق العقارية في إمارة أبوظبي عن بوادر انتعاش سوق الإيجارات في العاصمة الإماراتية مدفوعة بزيادة الطلب على الوحدات السكنية، مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ القرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بالسكن داخل الإمارة، بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وأشار خبراء إلى أن كثيراً من موظفي الحكومة بدأوا في الانتقال للسكن في أبوظبي، بعد انتهاء الموسم الدراسي خلال شهر يونيو الماضي، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الإيجارات ببعض المناطق المتميزة في أبوظبي، بدعم من ارتفاع الطلب، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة: إن إلزام موظفي الحكومة في أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، سيكون له انعكاس إيجابي على السوق، متوقعاً أن يسهم القرار في إشغال العديد من الوحدات السكنية التي دخلت سوق العاصمة مؤخراً.

وشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تسليم 2300 وحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بحسب تقرير لشركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية.

بدوره، أشار عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إلى تنفيذ الشركة مؤخرا العديد من المعاملات الإيجارية الخاصة بالموظفين القادمين من عدة إمارات للسكن بأبوظبي، لاسيما بمدن محمد بن زايد وخليفة "أ" و"ب".

ويزيد عدد الموظفين العاملين في حكومة أبوظبي، الذين يقطنون خارج الإمارة، على 10 آلاف موظف، وألزمهم القرار الصادر في شهر سبتمبر الماضي بالسكن داخل الإمارة، خلال عام، حيث سيقتصر صرف بدل السكن على القاطنين داخل العاصمة فقط، اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأوضح الشيباني أن كثيراً من المستأجرين القادمين من الإمارات الأخرى، يفضلون السكن خارج مدينة أبوظبي، نظرا لقصر المسافة بين هذه المناطق والإمارات الأخرى، إضافة إلى ارتباط المستأجرين الجدد بأعمال أو احتياجات بمقر سكنهم السابق، سواء في دبي أو الشارقة.

وأضاف الشيباني: إن انخفاض أسعار السكن في المدن الواقعة خارج أبوظبي، يسهم كذلك في تفضيل بعض العائلات للسكن بهذه المدن، موضحاً أنه يمكن استئجار فيلا في مدينة محمد بن زايد بسعر 120 أو 140 ألف درهم، وهو ما يعادل سعر تأجير شقة مؤلفة من 3 غرف وصالة على كورنيش أبوظبي.

وأشار تقرير لشركة أستيكو للخدمات العقارية مؤخرا إلى ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات الفاخرة بأبوظبي بنسبة 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالطلب المتواصل وقلة المعروض من الوحدات السكنية في السوق.

وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري في أبوظبي سيشهد دخول 3500 وحدة سكنية خلال النصف الثاني من 2013 بما فيها الوحدات عالية الجودة التي سيتم تسليمها في عدد من المشاريع المكتملة ضمن مشروع شمس أبوظبي مثل أبراج الشاطئ وقصر القرم وأوشن سكيب في بوابة الشمس.