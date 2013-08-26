الهنيدي: نطالب بتخصيص سكن لـ40% من المتقاعدين

نفي رئيس مجلس إدارة جمعية المتقاعدين عبد العزيز الهنيدي صحة أي معلومات تفيد بوضع أولوية أو تخصيص مساكن للمتقاعدين، مؤكدا أن وزارة الإسكان اكتفت بالرد أن التعليمات واضحة وهي أن يكون المستفيد سعوديا ولا يمتلك مسكنا.

وأضاف الهنيدي في تصريح لـ"لعربية.نت"، أن الجمعية تقدمت في وقت سابق بدراسة متكاملة لوزارة الإسكان طالبت فيها بتخصيص وحدات سكنية لنحو 40% من المتقاعدين لا يمتلكون سكناً، ومراعاة لأحوال المتقاعدين فوق 60 عاما وليس أصحاب التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الوزارة ردت بقولها "ليس لدينا تعليمات من الديوان الملكي بمراعاة أحد".

وقال "الجمعية لن تتوقف، الآن الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن نايف أكد مشكورا تبنيه الموضوع وأنه سيرفع الطلب للديوان الملكي مرفقا بالمبررات. نتمنى أن تشمل الموافقة من هم فوق الستين".

وعن النظام الجديد المتوقع إقراره قال الهنيدي: "محافظ مؤسسة التقاعد محمد الخراشي وعدنا خيرا، وسبق واجتمعنا مع هيئة الخبراء، وكان ردهم أن الموضوع تحت الإجراء، وما فهمناه أن الموضوع بين الهيئة ووزارة المالية التي لديها إجراءات معينة للتأكد من توفر الأموال، إجراءات مهمة طبعا. خاصة إمكانية الانفاق والاستمرارية لما يقل لا عن عشر سنوات، الأكيد أننا لما نحصل على أي موعد محدد".

وأشار الهنيدي إلى أن الجمعية تركز حاليا على الأمور الأساسية، وهناك مؤشرات إنجاز طيبة حيث تحرز الجمعية تقدما على مسار المطالبة بوضع حد أدنى لمعاشات المتقاعدين لا يقل عن 4000 ريال ويرتفع وينخفض بحسب غلاء المعيشة، كما أن لدينا 30 ألفا يحملون بطاقة العضوية وهي تمنحهم خصومات في جهات عديدة على الخدمات.

وقال الهنيدي : "الجمعية لا تألو جهداً في تقديم العون للمتقاعد نطالب بالتأمين الصحي، وبدل غلاء المعيشة، ورفع الراتب التقاعدي. هذه الطلبات قدمت للديوان الملكي، وأحيلت وغيرها للدرس من قبل إحدى اللجان، ونأمل رفع توصية إلى الديوان الملكي، باعتمادها".