321 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي خلال يوم واحد

بلغت قيمة تصرفات العقارات في دبي، أمس، نحو 321 مليون درهم، منها 252 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة 69 مليون درهم.

وكشف التقرير اليومي للتصرفات العقارية الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن الدائرة سجلت أمس 190 مبايعة منها 108 لأراض بقيمة 128 مليون درهم و79 مبايعة لشقق بقيمة 118 مليون درهم وثلاث مبايعات لفيلات بقيمة أربعة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 62 مليون درهم في منطقة ''البرشاء الأولى'' تلتها مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة ''مرسى دبي''.

وتصدرت ''الثنية الخامسة'' مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 33 مليون درهم فمنطقة ''البرشاء جنوب الرابعة'' بتسجيلها خمس مبايعات قيمتها سبعة ملايين درهم.

كما شهدت الدائرة أمس تسجيل 21 رهنا بقيمة 69 مليون درهم منها ستة لأراض بمبلغ 50 مليون درهم و15 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 19 مليون درهم كان أهمها في منطقة ''القصيص الأولى'' بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة ''جبل علي'' بقيمة 16 مليون درهم.