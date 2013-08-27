تقرير: 37% ارتفاع في سعر العقار و11% للإيجارات في دبي

كشف تقرير صادر عن شركة "كلاتونز" عن ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 9 .36% خلال النصف الأول من 2013، في حين أدى زيادة الطلب على المنازل إلى ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة نفسها بنسبة 3 .11%، الأمر الذي شجع الأفراد على شراء منازل بدل استئجارها هرباً من ارتفاع الإيجار.

وقال التقرير، إن أسعار العقارات في إمارة دبي ارتفعت 40% والتي تعتبر أعلى مما كانت عليه في مرحلة الأزمة المالية، حيث شجعت عمليات التمويل من خلال الرهن العقاري إلى زيادة التعاملات في الآونة الأخيرة، وأدى هذا الأمر إلى زيادة في قيمة الإيجارات وأسعار بيع المنازل في معظم المناطق في دبي، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأظهرت الشقق السكنية في دبي أعلى ارتفاع لها منذ فترة طويلة، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 25% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلل بنسبة تصل إلى 21% حيث عملت زيادة مستوى التوظيف في الإمارة على زيادة الضغط على الوحدات السكنية، وعمل هذا الأمر على زيادة واسعة في الإيجار وأسعار البيع.

ويشير التقرير إلى أن توافد الزوار إلى دبي وبالأخص من دول الربيع العربي عزز من عملية النمو في القطاع العقاري، وعمل الطلب المحلي أيضاً من خلال زيادة التمويل العقاري على نمو السوق، وبالتالي رفع أسعار المنازل.

وقال ستيف مورجان، مدير شركة كلاتونز الشرق الأوسط "إن مستوى التوظيف والزيادة في عدد الوافدين والسكان عزز من تسارع في قيمة العقار السكني، والعمل على زيادة في عدد المشترين النهائيين في المنطقة". ومن جهة أخرى، ذكر التقرير، أن أسعار الإيجارات في الشارقة ارتفعت بنسبة 7% خلال الربع الثاني من العام، 2013 وذلك بسبب تفضيل الموظفين العاملين في دبي للانتقال إلى الشارقة، وخاصة بعض المناطق مثل النهدة والمجاز.