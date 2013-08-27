"نخيل" تبرم اتفاقا مع "المشرق" لتمويل مشروع جميرا بارك

أبرمت شركة "نخيل" إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في العالم الثلاثاء، اتفاقية تمويل عقاري مع "المشرق"، المؤسسة المالية الوطنية في دولة الإمارات والمنطقة، وذلك لتقديم القروض العقارية وحلول التمويل للمستثمرين في مشروع "جميرا بارك" دبي.

وترسي هذه الاتفاقية أسس علاقة التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين وتجدد الثقة في عودة سوق العقارات في دبي للانتعاش مجددا، كما تهدف إلى تقديم البنك قروضا عقارية بمزايا مبتكرة، خطط سداد ميسرة، وحلول تتناسب مع احتياجاتهم وذلك للمستثمرين الجدد ولمشتري الوحدات العقارية على الخارطة وللملاك الحاليين للوحدات السكنية من الذين يبحثون عن حلول لإعادة تمويل وحداتهم العقارية.

وقال سانجاي مانتشاندا، الرئيس التنفيذي لشركة "نخيل" العقارية: "تعتبر هذه الاتفاقية خطوة كبيرة من شأنها أن تدفع عجلة سوق العقارات في دبي للأمام، وكما أنها ستعزز فرص المشترين النهائيين".

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة مع "المشرق"، تسلط الضوء على انتعاش قطاع العقارات في دبي مجددا، كما وتزيد من ثقة البنوك والمستثمرين بشركة "نخيل" ومشاريعها .

وقال فرهاد إيراني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: "لقد استعادت سوق العقارات في دبي قوتها ومن المتوقع أن تستمر في النمو". "إننا نتفهم في المشرق المرونة التي يتطلع إليها العملاء عند حصولهم على تسهيلات القروض العقارية، ولابد من أنه استثمار ناجح عندما تقدم "نخيل" الشركة المرموقة مشروع متميز مثل "جميرا بارك" والذي عليه طلب كثير، كما أننا نسعى للمساهمة في مساعدة أكبر عدد من العملاء في تحقيق تطلعاتهم والحصول على منزل أحلامهم مع مزايا مبتكرة وحلول تتناسب مع احتياجاتهم".

يذكر أن مشروع "جميرا بارك" وهو أحد مشاريع "نخيل" السكنية المتميزة، ويمتد على أكثر من 380 هكتار، وسيتضمن 2800 وحدة سكنية تقريبا عند اكتماله، ويضم المشروع 396 فيلا من طراز "ليجاسي نوفا" الفارهة والتي بيعت في غضون ساعات قليلة بعد إطلاقها في يونيو من هذا العام، بقيمة بلغت 1.65 مليار درهم، كما قامت "نخيل" حاليا بتسليم 1780 وحدة سكنية من مشروع جميرا بارك.

يشار إلى أن المزايا الرئيسية التي سيقدمها "المشرق" في إطار اتفاقية التعاون تشمل: قروض بمبالغ كبيرة تصل إلى 15 مليون درهم؛ تمويل تصل قيمته إلى 70% بالنسبة للوحدات العقارية المباعة على الخارطة؛ تمويل بنسبة 80% للوحدات العقارية المكتملة؛ فترة سداد تصل إلى 30 عاما؛ القروض السكنية متاحة سواء للموظفين أو أصحاب الأعمال الخاصة وبأسعار فائدة تنافسية تبدأ من 3.99 في المائة سنويا.