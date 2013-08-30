بدء تسليم 500 وحدة من مشروع الإسكان الميسر في مكة

يبدأ مشروع الإسكان الميسر بمكة المكرمة إنهاء إجراءات التسليم الابتدائي لـ500 وحدة سكنية للمرحلة الأولى من الوحدات السكنية في واحة مكة.

وشرعت اللجنة المشرفة على مشروع واحة مكة في الاتصال بملاك وأصحاب الوحدات السكنية، لغرض معاينتها ورؤيتها على أرض الواقع والاطّلاع على التجهيزات النهائية والإدلاء بملاحظاتهم لتضمينها، قبل عمليات التشطيب النهائي، وتسليم العمارات على المفتاح.

ويضم مشروع واحة مكة 2400 وحدة سكنية من الحجم الكبير والمتوسط والصغير، مقسمة على منطقتين جغرافيتين، 1700 وحدة إسكان ميسر تم بيعها جميعاً، و700 وحدة إسكان مطور ما بين فيلات ودبلوكس وشقق سكنية مختلفة المساحة والأحجام ما زالت تحت البيع، إضافة إلى عدد من المباني التجارية والخدمية والمرافق العامة التي تتوسط عدة مخططات معتمدة كمخطط التخصصي ومخطط الزايدي ومخطط أم الجود، وتبعد عن المسجد الحرام مسافة 14 كيلومتراً، بحسب "المدينة" السعودية.

وقال المدير التنفيذي بمشروع واحة مكة التطويري، المهندس ممدوح الحربي، إن زيارة الملاك لوحداتهم السكنية المنجزة على أرض الواقع تأتي في إطار التزام مشروع الإسكان الميسر بالشفافية مع العملاء بحيث يتم اطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بالإنجاز والتي تأتي وفقاً للمواصفات والمعايير المتفق عليها، كما يتم أسبوعياً نشر بيان مصور عن تطور أعمال التشطيبات التي تشهد حراكاً متواصلاً من أجل إنجازها في وقتها المحدد.

وأوضح أن الإسكان الميسر قطع شوطاً كبيراً في عمليات التسوية والتشييد والبناء للمرحلة الثانية من المشروع والمكونة من 1200 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من صب الأساسات والقواعد والأعمدة، وبدأت فعلياً عمليات بناء الأدوار الأرضية للعمارات، وأشار الحربي إلى أن المشروع حظي بزيارات متكررة لمسؤولين على مستوى رفيع تفقدوا بأنفسهم عمليات البناء والتشييد، ووقفوا على منجزات المشروع والمراحل التي وصل إليها.