3.1 تريليون دولار حجم المشروعات القائمة بدول الخليج

كشف تقرير حديث أن مؤشر مشروعات الدول الخليجية سجل زيادة هامشية في منتصف أغسطس بلغت 0.2% لتصل قيمة المشروعات إلى 3.1 تريليونات دولار، حيث تزايدت القيمة في كل الدول باستثناء عمان وقطر والسعودية.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة "ميد" المتخصصة في الشأن العقاري إلى أن القيمة الحالية لسوق المشروعات السعودية تبلغ 956 مليار دولار وفقاً لمؤشر مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي لشهر أغسطس الحالي.

ووفقاً لشركة ميد فإن السوق السعودية سجلت الانخفاض الوحيد بالمنطقة حيث انخفض سوق المشروعات فيها بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس فيما يرجع ذلك إلى إلغاء أحد مشروعات البتروكيماويات.

وسجلت الكويت والبحرين أعلى زيادة في قيمة مؤشر مشروعات الدول الخليجية في الأسبوع الذي انتهى في 13 أغسطس الجاري بنسبة 0.6%.

وبحسب "ميد" فقد احتل مشروع مترو الرياض المرتبة الأولى على قائمة "ميد" لأكبر العقود لشهر يوليو في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بتكلفة تتجاوز 22 مليار دولار أو ما يعادل ثلثي حجم مشاريع المنطقة للشهر المذكور البالغة 31.6 مليار دولار.

وتصدّرت المملكة دول المنطقة في المشاريع المزمع ترسيتها بقيمة تقارب 600 مليار دولار، تلتها الإمارات في المركز الثاني بعقود تفوق قيمتها 350 مليار دولار، والكويت في المركز الثالث بما يزيد عن 150 مليار دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن ميد إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي سنة ممتازة أخرى في هذا العام 2013، فمن المتوقع أن تصل قيمة العقود التي ستتم ترسيتها إلى 1.35 تريليون دولار بحلول نهاية العام، وذلك في زيادة ملحوظة عن 730 مليار دولار المسجّلة في العام الماضي.