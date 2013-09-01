تقرير: تسليم 18.6 ألف وحدة سكنية بدبي خلال النصف الثاني

كشفت شركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات والأبحاث العقارية في تقرير حديث لها، عن وصول عدد الوحدات السكنية الجديدة المتوقع تسليمها في دبي، خلال النصف الثاني من 2013، إلى نحو 18.6 ألف وحدة جديدة.

وأوضحت، في تقريرها، أن تأخر المطورين عن تسليم الوحدات الجديدة حسب الجدول الزمني المقرر لها، زاد من إجمالي عدد الوحدات المتوقع تسليمها خلال النصف الثاني من عام 2013، مشيرة إلى أن معظم الوحدات السكنية الجديدة تأتي من فئة الشقق السكنية، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وبين التقرير أن الحصة الكبرى من عدد الوحدات السكنية الجديدة، المتوقع تسليمها خلال النصف الثاني من العام الجاري تقع في منطقة "دبي لاند"، التي استحوذت على 16% من إجمالي الوحدات الجديدة، بعدد 2976 وحدة جديدة.

وأضاف أن ثانية المناطق في عدد الوحدات الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، هي منطقة المدينة الرياضية (سبورتس سيتي)، التي يصل إجمالي الوحدات المتوقع تسليمها فيها إلى 2046 وحدة، مستحوذة على 11% من إجمالي الوحدات الجديدة، تليها منطقة الخليج التجاري، إذ بلغت حصتها 10%، لتصل إلى 1860 وحدة جديدة.

وقال رئيس قسم الأبحاث في الشركة، كريغ بلامب، إن "الارتفاعات التي حققتها أسعار بيع العقارات خلال الفترة الماضية، دعمت حركة البيع والشراء في تلك المناطق، وهو الأمر الذي يدعم السوق لاستيعاب هذه الوحدات الجديدة"، لافتاً إلى أن "هناك تناقصاً في عدد الوحدات الجديدة عاماً تلو آخر، وهو ما سيدفع القطاع إلى مزيد من التماسك والاستقرار".

من جانبه، قال مدير العقارات في شركة "بالحصا" للعقارات، ماجد الآغا، إن "تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتعافي السوق العقارية، دفعا الكثير من المطورين العقاريين إلى إتمام مشروعاتهم العقارية، وشجع البعض الآخر على إطلاق مشروعات أخرى جديدة، الأمر الذي زاد من حركة المبيعات، والتصرفات للوحدات العقارية".



