100 مليار ريال فاتورة المشاريع تحت التنفيذ بمكة المكرمة

كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن فاتورة المشاريع الجاري تنفيذها في مكة المكرمة تلامس سقف الـ100 مليار ريال.

وأوضح أن مشروع النقل العام سينطلق في مرحلته الأولى بتكلفة تزيد عن 25 مليار ريال وينقسم إلى قسمين، الأول: هو شبكة نقل القطارات (المترو) لخدمة الحجاج والمعتمرين، لتوفير شبكة كافية للنقل العام بالقطارات لمكة المكرمة على مدار العام، وأما المرحلة الثانية فبدأت بدراسة نفذتها هيئة تطوير مكة المكرمة تختص بالمخطط الشامل لشبكة النقل بالحافلات في مكة.

وقال في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية، إن تنفيذ مشروع النقل العام يمر بثلاث مراحل رئيسية يتم تنفيذها خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن شبكة القطارات "المترو" التي أقرها مجلس الوزراء بكلفة 62 مليار ريال وتشمل تنفيذ مشروع النقل العام (القطارات – الحافلات) في العاصمة المقدسة، وتنفذ على ثلاث مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 25.5 مليار ريال تنفذ خلال ثلاث سنوات، في حين أن المرحلة الثانية تبلغ تكلفتها 19 مليار ريال تنفذ خلال خمس سنوات، أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال سنتين وتبلغ تكلفتها 17.5 مليار ريال.

ويتكون المشروع من أربعة خطوط مترو، يصل مجموع أطوالها بعد اكتمالها إلى 182 كيلومترا، و88 محطة، وتغطي بذلك مناطق التنمية الحالية والمستقبلية حسب المخطط الهيكلي.

وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أنه يجري حاليا تنفيذ نحو 392 مشروعا بمكة المكرمة ستة في المائة منها قيمة كل مشروع فيها نحو خمسة ملايين ريال، و44 في المائة منها كل مشروع فيها بين خمسة و30 مليون ريال، و16 في المائة منها كل مشروع فيها بين 30 و100 مليون ريال، و34 في المائة منها كل مشروع فيها يتجاوز 100 مليون ريال.

وعن أبرز المشاريع التي ستنفذ في المرحلة المقبلة قال الدكتور البار "هناك مشروعان حيويان حاليا في مكة المكرمة، مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز الموازي، ومشروع تطوير جبل الشراشف، وأعلنت للتطوير وهي منطقة عشوائية وتعاني منذ أزل، ننتظر فقط إصدار القرار والاعتماد النهائي والبدء في التثمين ونحن جاهزون للبدء فورا حين صدور القرار، والعمل الميداني في إزالة منطقة الشراشف".



