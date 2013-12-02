"مينا الكويتية" تطلق مشروعاً عقاريا للخليجيين في تركيا

أطلقت شركة مينا العقارية في الكويت مشروعا جديدا في مدينة صبنجة التركية، بكلفة تصل إلى 12 مليون دولار تقريباً، ويأتي هذا المشروع بعد نجاح الشركة في إثبات تواجدها في السوق التركي، وفقا لصحيفة القبس.

وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة مينا العقارية فؤاد العمر إن المشروع الجديد الذي تم إطلاقه أخيراً والجاري تنفيذه حالياً، عبارة عن فلل بأحجام مختلفة تناسب جميع أذواق المصطافين الخليجيين، موضحاً أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 24 شهراً، لافتاً إلى أن البدء في عملية الحجز للمشروع ستكون في بداية العام المقبل 2014.

وأوضح العمر أن إطلاق المشروع الجديد يأتي بعد نجاح مينا العقارية في مشروع "بهجة السكني" الذي يضم بهجة 1 (18 فيلا سكنية بمساحة 12 ألف متر مربع) ويقع ملاصقا لأرض بهجة 3 الذي يضم 22 فيلا، أما بهجة 2 فيضم 74 فيلا، ويرتفع عن سطح البحر 500 متر، وبه عدة خيارات، وهي فلل متلاصقة وتبلغ مساحتها 140 مترا مربعا، وفلل من دورين ومساحتها تقريباً 200 متر مربع، وفلل من 3 أدوار مساحتها تقريباً 230 مترا مربعا، ولكل فيلا حديقة خاصة بها، كما أن لها اطلالة رائعة على بحيرة صبنجة المشهورة والغابة المحيطة بها، كذلك يتوافر في المشروع مبنى خدمات اجتماعية ومنطقة العاب للأطفال.

وذكر العمر أن الشركة تستهدف التركيز على تطوير الفلل بشكل يتناسب مع رغبات العملاء، مؤكداً أن الشركة ترى أن الاستثمار في "السكني" من الفرص الجاذبة في الجمهورية التركية، وتحديدا في مدينة صبنجة التي تعتبر أقرب مصيف لمدينة اسطنبول، كما أنها الاقرب للممارسة رياضة التزحلق على الجليد لسكان اسطنبول، حيث تضم صبنجة بحيرة كبيرة يصل طولها إلى 15 كيلو مترا، وهي عبارة عن سلسلة جبال وغابات تتميز بالعديد من الفلل الصغيرة.