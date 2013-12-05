السعودية تعتمد 6 مليارات ريال قروضاً عقارية للمواطنين

وافقت وزارة الإسكان السعودية على قروض عقارية تبلغ قيمتها 6.03 مليارات ريال لبناء نحو 14.5 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة.

وطلب وزير الإسكان من صندوق التنمية العقارية منح القروض للمتقدمين الجدد، وهي الشريحة الخامسة من القروض المعتمدة هذا العام.

وقد قام الصندوق بتقليص مدة الانتظار للقرض من 15 عاما إلى 10 أعوام.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان كان وقع على عقود بقيمة 4 مليارات ريال لبناء نحو 40 ألف وحدة في 8 مناطق سكنية في أغسطس الماضي.

ووفقاً لصحيفة "الجزيرة"، فقد استطاع الصندوق توحيد فترة الانتظار في جميع مدن المملكة في حدود 10 سنوات، بينما كانت فترة الانتظار قبل ثلاث سنوات في بعض مدن المملكة تزيد 15 سنة، إذ إن من صدرت لهم الموافقة في هذه الدفعة قد تقدموا بطلباتهم في عام 1424هـ.

من جانبه، أهاب مدير عام الصندوق، الأستاذ محمد بن علي العبداني، بالمواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.