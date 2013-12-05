دبي: لن نسمح بأي زيادة "غير قانونية" للإيجارات

تعهدت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي بوقف أي زيادة غير قانونية لتأجير العقارات من خلال الأدوات القانونية التي تمتلكها، مؤكدة عدم سماحها بأي تجاوزات من قبل أصحاب العقارات.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قال مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن زيادة الإيجارات في دبي تتم الآن وفق مؤشر بدل الإيجارات، وبحد أقصى 20% بحسب نص القانون.

وأضاف أن الدائرة تقوم بتحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، لافتاً إلى أن هناك مدخلات جديدة سيتم رفد المؤشر بها ليقدم نتائج أكثر دقة، إذ سيكون هذا المؤشر إلزامياً مع اكتمال المنظومة التشريعية العقارية، والمتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية العام المقبل.

وأكد بن مجرن أن الدائرة استحدثت قطاعاً جديداً في الدائرة يُعنى بشؤون الإيجارات، ويضم ثلاث إدارات، هي إدارة التسجيل التي تختص بتسجيل عقود الإيجار والجهة المسؤولة عن المؤشر العقاري، والثانية إدارة السياسات والتشريعات المختصة بسن القواعد والسياسات والاستراتيجيات التي تسيّر حركة القطاع، وأخيراً أمانة فض المنازعات.