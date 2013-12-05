نخيل: مشروعان في نخلة جميرا بـ174 مليون درهم

أبرمت شركة "نخيل" العقارية في دبي عقوداً بقيمة 174 مليون درهم، لبناء مشروعين جديدين على شاطئ "نخلة جميرا"، وفقاً لما ذكرته "الإمارات اليوم".

وأفاد بيان صدر أمس بأن "نخيل" منحت شركة اتحاد الهندسة الإنشائية "يونك" عقداً لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "أزور ريزيدنسز" الذي يضم 170 شقة سكنية، بموجب عقد بلغت قيمته 135.5 مليون درهم، في حين منحت شركة "الغرير للمقاولات والأعمال الهندسية" عقداً قيمته 38.7 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "كلوب فيستا ماري".

وأشار البيان إلى أن الأعمال الإنشائية ستبدأ قريباً في كلا المشروعين اللذين يعدان من ضمن مشروعات جديدة تنفذها "نخيل" في "نخلة جميرا"، وبجدول زمني مدته 18 شهراً لتنفيذ "كلوب فيستا ماري"، على أن تنتهي في غضون عامين في مشروع "أزور ريزيدنسز".