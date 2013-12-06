1.8 مليار درهم مبايعات عقارية في دبي خلال أسبوع

بلغت المبيعات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي 1.8 مليار درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة 491.3 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل بـ 533 مليون درهم، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وسجلت الرهونات 802.2 مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 664 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بـ 138.2 مليون.

وشهدت الدائرة خلال الأسبوع تسجيل 1035 مبايعة منها 567 مبايعة للأراضي فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 468 مبايعة بقيمة 533 مليون درهم منها 451 مبايعة للشقق بقيمة 484.1 مليون درهم و17 مبايعة للفلل بقيمة 48.9 مليون درهم كان أهمها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة المرقبات ومبايعة أخرى بقيمة 42 مليون درهم فى منطقة البرشاء الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 95.3 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 34.2 مليون درهم. وتم تسجيل 112 رهنا منها 41 رهنا للأراضي بقيمة 664 مليون درهم و71 رهنا للشقق والفلل بقيمة 138.2 مليون درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 411.9 مليون درهم وآخر في منطقة الرفاعة بقيمة 90 مليون درهم.

من ناحية أخرى حققت التصرفات العقارية أمسن 405 ملايين درهم، حيث بلغت قيمة المبايعات 308 ملايين درهم منها مبايعات أراض بقيمة 121 مليون درهم ومبايعات شقق وفلل 187 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 97 مليون درهم منها رهونات أراض بقيمة 62 مليون درهم ورهونات فلل وشقق بقيمة 35 مليون درهم.