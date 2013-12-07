دبي تتصدر دول العالم في ارتفاع أسعار المنازل

جاءت مدينة دبي في صدارة أسواق العقارات السكنية المزدهرة في آسيا، إذ ارتفعت أسعار المنازل في الإمارة أكثر من 25% على مدى 12 شهرا وتلتها الصين ثم هونج كونج ثم تايوان.

وأظهر تقرير أن أسواق العقارات في اقتصادات آسيا الناشئة دفعت الأسعار العالمية للارتفاع إلى ذروة جديدة.

وصعد مؤشر شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" لأسعار المنازل العالمية 4.6% على مدى 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر ليرتفع 4% فوق الذروة السابقة المسجلة في الربع الثاني من عام 2008.

وقالت كيت إفيريت ألن إحدى الشركاء المديرين بالشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها "أداء المؤشر القوي لم يكن مدعوما بارتفاعات مذهلة في دبي والصين وهونج كونج فقط، بل وفي عدد من الأسواق الناشئة الأخرى أيضا." وجاءت الاقتصادات المتعثرة في جنوب أوروبا في ذيل المؤشر بسبب انخفاض حاد لأسعار المنازل في كرواتيا وإسبانيا واليونان.

وقالت إفيريت ألن "هناك 17 دولة انخفضت فيها أسعار المنازل في 12 شهرا حتى نهاية سبتمبر.. كلها تقع في أوروبا عدا ثلاث، اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا هي الدول التي شاركت أوروبا في ذيل القائمة". وأضافت أن أكبر خطر على سوق المنازل العالمية قد يكون خفض التحفيز النقدي في الولايات المتحدة.