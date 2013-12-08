صرف 6 مليارات ريال تعويضات عن عقارات منزوعة للحرم المكي

ضخت وزارة المالية السعودية آخر الدفعات المعتمدة لتعويض ملاك العقارات المنزوعة الواقعة ضمن مشروع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام، حيث أودعت مبلغ 6 مليارات ريال في حساب اللجنة المختصة، وذلك لصرف آخر التعويضات المعتمدة في المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع، بعد أن استكملت تقديرات العقارات المنزوعة لصالحه والتي قاربت 6 آلاف عقار في جميع المراحل.

وقال المهندس عباس بن عبدالغني قطان المشرف العام على لجنة تطوير الساحات الشمالية لصحيفة عكاظ السعودية، إن قيمة التعويضات التي قدرت لمشاريع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام بلغت 133 مليار ريال صرفت كاملة ولم يتبق سوى 6 مليارات ريال سيتم البدء بصرفها اليوم لكافة ملاك العقارات.

ولفت إلى أن المشروع مر بأربع مراحل، الأولى كانت الأعلى وتعويضاتها 40 مليار ريال الثانية 30 مليار ريال، الثالثة 30 مليار ريال، والرابعة 33 مليار ريال، موضحا عدم صرف تعويضات العقارات بدون صكوك وأوقاف، وذلك لوجود مشكلات وتداخلات وقضايا في المحاكم حتى الآن لم يبت فيها، مشيرا إلى أن مبالغ التعويضات الخاصة بتلك المباني جاهزة وينتظر فقط الفصل في الخلافات فيها لصرفها.

وكشف المهندس قطان عن وجود 200 عقار مجهولة الملاك لم يتقدم لها أحد، مبينا أن تعويضات هذه العقارات تحفظ في بيت المال وفق الإجراءات المتبعة، مؤكدا انتهاء تقدير كافة العقارات الواقعة في نطاق المشروع وعددها 2300 عقار في المرحلتين الأولى والثانية، 1800 عقار في المرحلة الثالثة، و1650 عقارا في المرحلة الرابعة التي انتهت لجان التقدير منها وسلمت كافة أوراقها للجنة صرف التعويضات.