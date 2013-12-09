"مساندة" تنفذ مشاريع عقارية في أبوظبي بـ38 مليار درهم

بدأت شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، التابعة لحكومة أبوظبي تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة في القطاع العقاري تصل كلفتها التقديرية إلى حوالي 38 مليار درهم.

وبحسب صحيفة الاتحاد، أفاد تقرير للشركة بأن "مساندة" تنفذ حالياً 29 مشروعاً إسكانياً في مختلف مناطق إمارة أبوظبي و23 مشروعاً تعليمياً و26 مشروعاً صحياً وتسعة مشاريع أندية و58 مشروعاً خاصاً تتنوع بين إعادة التأهيل والصيانة الشاملة، إضافة إلى ثمانية مشاريع مكاتب لدوائر حكومية مختلفة.

وتنفذ الشركة مشاريع أخرى في عدد من المدن التابعة لإمارة أبوظبي لصالح عدد من الدوائر الحكومية، مثل مجلس أبوظبي للتعليم وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ودائرة الشؤون البلدية وشركة أبوظبي للإعلام، وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية، فيما نفذت عشرات المشاريع خلال الفترة الماضية تنوعت بين أعمال البناء والصيانة الميكانيكية والصحية والمسطحات الخضراء والنظافة وغيرها من الأعمال.

وتنفذ وتشرف شركة "مساندة" على بناء وصيانة وإعادة تأهيل العديد من المدارس في عدد من المدن التابعة لإمارة أبوظبي، وذلك لصالح مجلس أبوظبي للتعليم، إذ أنجزت صيانة وإعادة تأهيل قرابة 272 مدرسة خلال الشهور الماضية.

وانتهت الشركة من بناء 10 مدارس في مدينتي أبوظبي والعين بتكلفة بلغت ملياراً و200 مليون درهم، وذلك ضمن إستراتيجية مجلس أبوظبي للتعليم لبناء المدارس المستدامة المعروفة بمدارس المستقبل، والتي تلبي متطلبات مجتمع المعرفة من خلال ما توفره من قاعات وفصول دراسية ومختبرات تعليمية.

ومن أبرز هذه المشاريع بناء مستشفى العين الجديد بكلفة 4 مليارات و309 ملايين درهم، والذي سيوفر خدمات طبية متكاملة وفقاً لأحدث الممارسات والمعايير العالمية في مجال المنشآت الطبية، بما يسهم في تعزيز القطاع الطبي في مدينة العين وإمارة أبوظبي بشكل عام ويلبي الاحتياجات السكانية المتنامية.