مصر: إعمار تقدمت بطلب 700 فدان لبناء مدينتين

قال وزير الاستثمار المصري إن شركة إعمار مصر تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان للحصول على 700 فدان في القاهرة الجديدة وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لإنشاء مدينتين متكاملتين بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات جنيه.

وبحسب وكالة رويترز، قال الوزير أسامة صالح إن مصر ستعقد مؤتمراً في كل من لندن ونيويورك خلال يناير لجذب استثمارات جديدة، ولعرض وتوضيح ما تم إنجازه من خريطة الطريق حتى الآن.

وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها من خلال جذب استثمارات محلية وخليجية، مع التركيز على مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهة ثانية، تطلق "إعمار العقارية" في دبي مشروعها الجديد "فيدا رزيدنس- ذا هيلز" الذي يضم 136 شقة فندقية، وقد استوحت تصاميمه من "فيدا للفنادق والمنتجعات"، وفقا لصحيفة الخليج.

وستقدم "فيدا للفنادق والمنتجعات" خدماتها الشاملة والمتكاملة لسكان "فيدا رزيدنس- ذا هيلز". وتشكل الشقق الفندقية الجديدة خياراً نموذجياً للراغبين بالتمتع بنمط حياة استثنائي، بفضل التصاميم والتشطيبات التي تنسجم مع تطلعات رجال الأعمال الشباب والعائلات على حد سواء.

ويحتضن مشروع "فيدا رزيدنس- ذا هيلز" شققاً تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، مع كافة المرافق والخدمات التي توفر أعلى معايير الراحة للسكان على كافة المستويات.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "تمثل دبي المدينة الأولى بالنسبة لفئة واسعة من الشباب تشمل أكثر من ملياري شخص دون سن الخامسة والعشرين في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا . ومن هذا المنطلق، تم تصميم مشروع "فيدا رزيدنس- ذا هيلز" لتلاقي تطلعات الحياة العصرية المميزة للشباب والعائلات في آن معاً".

وأضاف المطروشي: "نجحت دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة كمحور للأعمال والسياحة، وتستقطب رجال الأعمال من كافة أنحاء العالم . ونحن على ثقة بأن "فيدا رزدينسز- ذا هيلز" سيلبي مختلف احتياجاتهم بفضل أجوائه الحيوية التي تنبض بالابتكار والإبداع، وحرصنا على إطلاق المشروع عالمياً بصورة متزامنة لضمان ملاقاة تطلعات المستثمرين المهتمين باقتناء منازل عصرية استثنائية الرقي في دبي".