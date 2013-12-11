السعودية ترسي عقوداً إنشائية بـ251 مليار ريال في 9 أشهر

سجل مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء مستوى غير مألوف يبلغ 494.09 نقطة بنهاية الربع الثالث من عام 2013، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 148.9 مليار ريال، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2013 إلى مستوى استثنائي يبلغ 251.6 مليار ريال.

وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو 105.6 مليار ريال تقريباً، تصدرها قطاعا النقل والبتروكيماويات، وشهد قطاع الإنشاء تعزيزاً قوياً للثقة، حيث تمت ترسية عقود تقارب قيمتها 148.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2013، بحسب ما جاء في صحيفة الرياض.

وتمت ترسية ما قيمته حوالي 7.1 ميار ريال من العقود في شهر يوليو بمفرده وهو رقم قياسي، وتعزز هذا الإنجاز بفضل استثمارات مكثفة في القطاعات الرئيسية مثل قطاعات النقل والطاقة والبتروكيماويات.

وشكلت حصة قطاع النقل مقدار 5.89 مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاعي الطاقة والبتروكيماويات بمقدار 6.26 مليار ريال و6.9 مليار ريال على التوالي، وأحرز قطاع التنمية الحضرية مبلغ 5.6 مليار ريال، ويليه قطاع العقارات السكنية بمقدار 4.6 مليار ريال.

ويتوقع ان تتجاوز القيمة الإجمالية للعقود التي تتم ترسيتها هذا العام ذلك الرقم القياسي المسجل لعام 2011 وهو 270 مليار ريال.

وشكلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2013، زيادة ضخمة بنسبة 52% مقارنة بالربع الثالث من عام 2012 الذي شهد تسجيل رقم كبير بلغ 165،9 مليار ريال من العقود.