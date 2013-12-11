عرب وأتراك يشترون فندقاً في أثينا بـ550 مليون دولار

قالت هيئة اتش.آر.ايه.دي.إف المسؤولة عن الخصخصة في اليونان اليوم الثلاثاء إن صندوق جيرمين ستريت العقاري الذي يضم مستثمرين عربا وأتراكا سيدفع 400 مليون يورو (550 مليون دولار) لشراء فندق فاخر على البحر في أثينا.

ويأتي بيع فندق استير بالاس في إطار خطة اليونان المثقلة بالديون للخصخصة من أجل سداد ديون وتعزيز الميزانيات العمومية

لبنوكها التي جرى إنقاذها من الانهيار.

وقالت هيئة الخصخصة إن صندوق جيرمين ستريت العقاري الذي يضم مستمرين من السعودية والكويت ومجموعة دوجوس التركية قدم أعلى عرض بين ثلاثة عروض.

وسيحصل ناشونال بنك أكبر بنوك اليونان على 300 مليون يورو من سعر الشراء في حين ستحصل الحكومة اليونانية على الباقي. والسياحة هي أول قطاع يتعافى من الركود في اليونان التي تتوقع إيرادات قياسية من الزوار والسياح هذا العام.

وجمعت أثينا 2.6 مليار يورو نقدا من عمليات الخصخصة منذ صفقة الانقاذ الدولية للبلاد في 2010. وتهدف لجمع 24 مليار يورو بـ2020.