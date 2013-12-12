إعمار تشيد أضخم مشروع في منطقة أكسبو بـ20 مليار درهم

أول مشروع عملاق في منطقة أكسبو2020 في دبي سيكون من نصيب شركة إعمار العقارية في دبي، بعدما وقعت على اتفاقية، مذكرة تفاهم مع "دبي وورلد سنترال" الذي يعد أول مدينة مطار متكاملة في العالم، لتطوير معلم حضاري عملاق في دبي.

وبحسب صحيفة البيان، قدرت مصادر قيمة المشروع بنحو 20 مليار درهم، مؤكدة بدء إعمار تجهيز موقع المشروع وتهيئته للشروع بالأعمال الإنشائية مما يجعل المشروع الأول على صعيد قائمة المشروعات المتوقع إطلاقها لتلبية متطلبات تنظيم إكسبو 2020 في دبي.

وتستهدف الشراكة تطوير مشروع حصري متكامل ليكون معلماً حضرياً جديداً ووجهة للغولف في موقع استراتيجي في "دبي وورلد سنترال"، الموقع المخصص لاستضافة "معرض إكسبو الدولي 2020" في دبي الذي يضم مطار آل مكتوم الدولي.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 13.63 مليون متر مربع، وتضم المرحلة الأولى منه مجمعاً للفلل الفاخرة المحيطة بملعب الغولف، فضلاً عن سلسلة فنادق ومراكز تسوق فاخرة ومرافق ترفيهية، ومركز أعمال يشكل منطلقاً نموذجياً للجيل الجديد من رواد الأعمال.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران: "نجحت إعمار في تطوير العديد من المعالم العمرانية العالمية، وسنعمل يداً بيد لتطوير هذا المشروع الرائد ليكون وجهة استثنائية للعمل والسكن والترفيه، ومن خلال شراكتنا مع إعمار، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من التخصصية والخبرة العاليتين التي تتمتع بهما في مجال تطوير المشاريع العالمية السبّاقة".

ويعد مشروع "دبي وورلد سنترال" واحداً من أبرز المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي بوصفه ركيزة لتعزيز المكانة الطليعية لإمارة دبي ومركزاً عالمياً لقطاع الطيران ومحورا تجاريا رائدا إقليمياً وعالمياً.