اليونان تتوقف عن جمع "ضريبة عقارية" عبر فواتير الكهرباء

تعتزم اليونان التوقف عن جمع ضريبة عقارية عبر فواتير الكهرباء بعد شكاوى من أسر فقيرة قطعت عنها الكهرباء بعد أن امتنعت عن دفعها.

وقالت وزارة المالية إنها ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان في وقت لاحق يقترح أن تقوم سلطات الضرائب بشكل مباشر بجمع ضريبة عقارية موحدة جديدة بدءا من 2014.

وقال مسؤول بالوزارة طلب عدم الكشف عن هويته إن مفتشين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وصلوا إلى أثينا هذا الأسبوع لاستئناف مراجعة لبرنامج الإنقاذ المالي للبلاد وافقوا على مشروع القانون.

وكانت الضريبة العقارية المثيرة للخلاف قداستحدثت كإجراء يطبق لمرة واحدة في 2011 لمساعدة البلاد في جمع إيرادات مع سعيها للتعافي من ركود حاد. ومددتها الحكومة حتى نهاية 2013 مما أثار استياء اليونانيين المتضررين من إجراءات التقشف التي شملت بضع جولات من تخفيضات الأجور ومعاشات التقاعد.

وبلغت إيرادات الضريبة العقارية وضريبة ثانية على الأصول العقارية حوالي 2.9 مليار يورو (4 مليارات دولار) سنويا. وقال مسؤول وزارة المالية إن أثينا تتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 2.65 مليار يورو في ظل الضريبة الموحدة الجديدة. وللتعويض عن هذا النقص المتوقع ستخفض الحكومة برنامجها للاستثمار العام بمقدار 200 مليون يورو.