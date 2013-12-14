دبي تتصدر قائمة أسرع 10 أسواق عقارية نمواً في العالم

في الوقت الذي تعيش عقارات دول عالمية مرحلة ركود، وبعضها الآخر حالة هبوط، تشهد إمارة دبي قفزات كبيرة بوتيرة ذات إيقاع سريع، حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 30% في بعض مناطق هذه الإمارة.

وبحسب صحيفة البيان، حلت دبي في المركز الأول في قائمة أسرع 10 أسواق عقارية في العالم نمواً في قائمة نشرتها مجلة فورتشن، مسجلة زيادة بلغت 28.5% خلال عام واحد.

وقال التقرير العقاري إن الوقت مناسب لامتلاك عقار في دبي، حيث أفادت نايت فرانك، شركة الاستشارات العالمية، أن زيادة أسعار المنازل الآن بلغت 4% عما كانت عليه في ذروة 2008، في وقت تزداد فيه الثقة في معظم الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن تدفق رأس المال العالمي يغذي الطفرة العقارية. وان انتعاش القطاع العقاري في دبي مقرون بنمو تصاعدي في السياحة والتجارة عزز النظرة المستقبلية الاقتصادية للإمارة.

من جهة أخرى أشار تقرير حديث أعده موقع "بروبرتي فورام" الإلكتروني إلى صلابة نمو سوق العقارات بدبي، قائلاً إن عام 2013 كان عاماً ممتازاً بكل المقاييس، ومؤكداً أن أسعار العقارات في مناطق دبي المختلفة واصلت ارتفاعها.

وقال إن نظرة شاملة على كلفة العقار في دبي تظهر أن الارتفاع في عام 2013 بلغ ذروته في الربع الثاني من العام بمعدل 23%.