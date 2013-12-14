أسعار المساكن بإيطاليا تهبط 5% في 2012

أظهرت بيانات من البنك المركزي الإيطالي أن أسعار المساكن في إيطاليا هبطت بأكثر من 5% العام الماضي، وأن قيمة الأصول العقارية انخفضت 3.5% في نفس الفترة.

ويحاول ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انتشال نفسه من أطول ركود منذ الحرب العالمية الثانية لكن القطاع العقاري لم يتعاف حتى الآن بعد آن سقطت إيطاليا في أتون أزمة الديون السيادية في 2011.

وأشارت بيانات البنك المركزي أيضا إلى أن قيمة الأصول العقارية في أيدي الأسر الإيطالية تراجعت في 2012 للمرة الأولى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في 1995.

والملكية العقارية أعلى بشكل تقليدي في إيطاليا مقارنة مع الدول الأخرى الأوروبية الأخرى وتشكل أكثر من 60% من إجمالي أصول الأسر.

ومع تراجع قيمة المنازل والأراضي فإن صافي ثروة الأسر في إيطاليا انكمشت بنسبة 0.6% في 2012 مقارنة مع العام السابق على الرغم من زيارة قدرها 4.5% في الأصول المالية المملوكة لنفس الأسر.

وفي حين أن ثروة الأسر الإيطالية تبقى كبيرة مقارنة باقتصادات متقدمة أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا إلا أن الإيطاليين شاهدوا ثروتهم تهبط بنسبة 9% عما كانت قبل 5 سنوات.

ووفقا للبنك المركزي فإن هذا الاتجاه استمر في النصف الأول من هذا العام مما يجعل الإيطاليين أقل غنى مما كانوا في نهاية العام الماضي.