بنكان حكوميان بمصر يطرحان أراض للبيع بـ12 مليار جنيه

قرر بنكان مصريان (الأهلي ومصر) طرح عدد من الأراضي المملوكة لهما تصل قيمتها إلى 12 مليار جنيه للبيع للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الكبرى.

ويعد هذا القرار الذي جاء بموافقة كل من مجلس إدارة البنكين مساهمة منهما لتنشيط الحياة الاقتصادية في المحافظات التي توجد بها تلك الأراضي والتي تقع في مواقع مميزة، وفقاً لما جاء في صحيفة الجزيرة السعودية.

وأوضح بيان للبنكين أن ما سيتم طرحه للبيع بالمزاد العلني عبارة عن مائه ألف متر مربع في محافظة المنيا و40 ألف متر مربع في محافظة كفر الشيخ و98 ألفا و649 مترا مربعا في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي و29 ألفا و500 متر مربع في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى قطعتي أرض في محافظة أسيوط مساحة كل منها 65 ألفا والأخرى 40 ألف متر مربع.

وتستهدف تلك الخطوة من جانب كل من بنك مصر والأهلي جذب كبار المستثمرين ورجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب للاتجاه ناحية المحافظات المصرية من أجل تنويع النشاط الاستثماري خاصة تجاه محافظات الصعيد وذلك تماشيا مع سياسة الحكومة من أجل تنمية محافظات الصعيد.

واختار البنكان هذا التوقيت لطرح تلك الأراضي في أكبر مزاد يقام على مدى العشر سنوات الماضية من أجل تهيئة المناخ لانطلاقة قوية متوقعة للاستثمار في مصر.

وأعرب البنكان عن أملهما في أن تلقى تلك الخطوة تشجيع المسئولين في تلك المحافظات خاصة وأن بعض المحافظين يحاولون اختلاق مشاكل إدارية لتعطيل إتمام مثل هذه الخطوات الهامة بحجة أن بعض هذه الأراضي ملكية عامة لأنها كانت تتبع شركات القطاع العام على الرغم من قيام البنكين منذ عام 2003 بإجراء كافة عمليات التسوية مع تلك الشركات بعدما وصلت مديونياتها إلى أكثر من 9 مليارات جنيه وضخ ملياري جنيه لصندوق الشركات لمساعدتها على العمل من جديد وإسقاط جزء من مديونياتها أيضا.