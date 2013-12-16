داماك العقارية تطرح 270 وحدة ببرج "تينورا" للبيع

قامت شركة "داماك العقارية" في الإمارات بطرح وحدات مشروع "تينورا" للشقق الفندقية الفاخرة في دبي وورلد سنترال، وفقا لما ذكرت صحيفة الاتحاد.

وأشارت "داماك" إلى أن أسعار الوحدات تبدأ من 610 آلاف درهم، ويتكون البرج من 10 طوابق، ويضم 270 وحدة سكنية تقع في قلب موقع منطقة دبي وورلد سنترال، ومن المقرر استكمال المشروع خلال الربع الثاني من عام 2015، وسيقدم خدماته لزوار مطار آل مكتوم الدولي وللخبراء الضالعين ببناء معرض إكسبو الدولي 2020، بحسب بيان أمس.

ويحتل برج تينورا موقعاً استراتيجياً في المدينة السكنية في دبي وورلد سنترال بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي.

وقال نيال ماكلوجلين، نائب الرئيس الأول في داماك العقارية: "يشكّل معرض إكسبو الدولي 2020 حافزاً كبيراً للنمو والاستثمار المستقبليين في دبي خلال الأعوام السبعة المقبلة". وأضاف "صمم برج تينورا خصيصاً لمواكبة تدفق الزوار على منطقة دبي وورلد سنترال- ليس فقط خلال فترة المعرض، بل وأيضاً لاستيعاب آلاف الأشخاص ممن سيعملون في المشروع خلال إجراء التحضيرات لهذا الحدث الكبير".

وتقوم داماك ميزون بإدارة برج تينورا، وهي ذراع الشركة للضيافة المتخصص في توفير خدمات الإدارة الراقية لما يزيد على 7351 وحدة فندقية متكاملة الخدمات، من المزمع إنهاؤها بنهاية عام 2017.

وتمتد منطقة دبي وورلد سنترال على مساحة 140 ألف كيلو متراً مربعاً، وتقع في قلب مطار آل مكتوم الدولي، وتشكل نقطة وصل فريدة وتوفر خدمات لوجستية مذهلة وبنية تحتية عالمية رفيعة المستوى، كما تعزز من مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً ومحوراً تجارياً وملاحياً متميزاً.