"العقاري" السعودي قدم قروضاً بـ26 مليار ريال خلال عام

كشف وزير الإسكان السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أن الصندوق قدم خلال العام المالي 1434/ 1435هـ 52689 قرضاً لبناء ما يقارب 63219 وحدة سكنية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه القروض أكثر من 26.3 مليار ريال، أسهمت في بناء عدد كبير من الوحدات السكنية استفاد منها كثير من المواطنين.

وأوضح أن مدة الانتظار تقلصت إلى ما يقارب 10 سنوات، فيما كانت تصل إلى 16 سنة قبل 3 سنوات في بعض المدن، مثمناً خطوات الصندوق الإيجابية في التيسير وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

وأطلع الضويحي وأعضاء مجلس إدارة الصندوق على أبرز ملامح آلية الاستحقاق والدعم السكني الجديدة التي تعمل عليها الوزارة والصندوق خلال الفترة القادمة بهدف إيصال الرعاية السكنية لمستحقيها، مبيناً الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الإسكان لإعداد آلية الاستحقاق.