الحبتور يطلق فندق "والدروف أستوريا" بـ1.5 مليار درهم

كشف خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور خلال افتتاح فندق "والدروف أستوريا - دبي" في "نخلة جميرا" عن وصول التكلفة الاستثمارية للفندق إلى نحو 5 .1 مليار درهم، في حين ستسجل إجمالي استثمارات المجموعة نحو 17 مليار درهم بحلول نهاية العام 2016.

وقال الحبتور، "إن المجموعة ارتأت تأجيل فكرة الطرح للاكتتاب العام حتى سنة 2016 التي ستشهد إنجاز مشروعها الضخم "الحبتور سيتي" الذي يقع على شارع الشيخ زايد وكشفت عنه الستار مؤخراً باستثمارات بلغت 11 مليار درهم. بحسب جريدة الخليج.

من جهة أخرى، كشفت المجموعة مؤخراً عن مشروعها الضخم والمتكامل "الحبتور سيتي" بقيمة استثمارية تصل إلى 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) وتوفير أكثر من 1600 غرفة جديدة لدبي. وتوقع أن يزور المدينة ما يعادل 000 .20 زائر يومياً، ما يصل إلى 3 .7 مليون زائر سنوياً.

سيُتيح مجمّع الحبتور سيتي العالمي الطراز لمدينة دبي التنافس مع وجهات عالمية مثل نيويورك ولندن وباريس وهونغ كونغ. فهو يحتلّ موقعاً متميزاً يطلّ على برج خليفة في منطقة الخليج التجاري، وعلى مقربة من مركز دبي المالي العالمي.