عقارات دبي تحقق 14 مليار درهم خلال يوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 14 مليار درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 13.6 مليار درهم، منها رهونات أراضي بقيمة 13.6 مليار درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 30.9 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جبل علي بقيمة 13.5 مليار درهم.

فيما بلغت قيمة المبايعات 323.4 مليون درهم، منها مبايعات أراضي 108.7 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل 214.7 مليون درهم، وفقا لصحيفة "البيان".

وشهدت الدائرة تسجيل 315 مبايعة، منها 172 مبايعة للأراضي، كما بلغت مبايعات الشقق والفلل 143 مبايعات بقيمة 214.7 مليون درهم منها 138 مبايعات للشقق بقيمة 207.2 ملايين درهم و5 مبايعات للفلل بقيمة 7.6 مليون درهم. كان أهمها مبايعة بقيمة 10.5 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى ومبايعة أخرى بقيمة 10.3 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. كما تصدرت منطقة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10.1 مليون درهم.