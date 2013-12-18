إمارة أبوظبي تنجز 1531 مبنى خلال الربع الثالث

كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء في إمارة أبوظبي عن وصول عدد المباني المنجزة في الإمارة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 1531 مبنى، 56% منها في إقليم أبوظبي و40% في العين و4% في المنطقة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن 91.6% من المباني المنجزة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2013 هي مبانٍ سكنية، وبلغ عددها 1402 مبنى، وبلغ عدد المباني الصناعية في الإمارة 47 مبنى و44 مبنى تجارياً، و30 مبنى مرافق عامة، و7 مبان سكنية تجارية ومبنى زراعياً واحداً، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأوضح التقرير أن عدد المباني المنجزة يشمل مباني جديدة وإضافات على مبان قائمة، مضيفا أن عدد المباني الجديدة المنجزة في إمارة أبوظبي بلغ 1251 مبنى في الربع الثالث من عام 2013 مسجّلاً انخفاضاً مقداره 997 مبنى عن الربع الثالث من عام 2012، بينما ارتفع عدد الإضافات التي تكون، إما إضافة مبنى على قطعة الأرض نفسها، أو إضافة وحدة عقارية لمبنى قائم من 181 خلال الربع الثالث 2012 إلى 280 إضافة في الربع الثالث من عام 2013.

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في إقليم أبوظبي 860 مبنى في الربع الثالث من عام 2013، بنسبة انخفاض 40٫9% عن الربع الثالث من عام 2012، وفي العين بلغ عدد المباني المنجزة 604 مبان في الربع الثالث من عام 2013، كما شهدت المنطقة الغربية انخفاضاً في عدد المباني المنجزة خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة بالربع الثالث من عام 2012 ليبلغ 67 مبنى.