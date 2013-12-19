مطار أبوظبي يزيح الستار عن فندق "بريميير إن"

يشكل افتتاح فندق "بريميير إن" في مطار أبوظبي، إضافة جديدة لسلسلة الفنادق التي يضمها واحد من أكبر المطارات في المنقطة، ويتيح الفندق وصولاً سريعاً للمسافرين عبر مبنيي الركاب (1) و(3)، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي التجاري في مطارات أبوظبي، محمد عبدالله البلوكي: "تأتي شراكتنا الجديدة مع (بريميير إن) في إطار استعدادنا لتقديم أفضل الحلول لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسة للعاصمة".

وأضاف: "تعتمد مطارات أبوظبي مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص كجزء من استراتيجيتها في تنفيذ جميع مشروعاتها التجارية المستقبلية".

يشار إلى أن الفندق الجديد يعد الخامس لـ"بريميير إن" في المنطقة، ويبعد مسافة 10 دقائق عن جزيرة ياس بأبوظبي.