بيع 70% من "سنتوريون ستار تاور" في اليوم الأول

نجحت شركة "رويال ستار إنترناشيونال" في دبي ببيع أكثر من 70% من وحدات مشروع "سنتوريون ستار تاور"، في اليوم الأول لإطلاق عمليات البيع.

ووفقاً لصحيفة "الاتحاد"، شهد هذا المشروع إقبالاً من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بعد أيام قليلة على إطلاقه كمشروع مشترك بين "رويال ستار إنترناشيونال" و"سنتوريون ريزيدنس ليمتد"، علماً أنه تم تقديم التسهيلات المالية اللازمة للمشروع من قبل بنك "المشرق".

المشروع يعتبر الأول للتملك الحر في منطقة ديرة بدبي، وتبلغ قيمته 420 مليون درهم إماراتي، وسيستمر باب الاكتتاب مفتوحاً حتى يوم 22 ديسمبر في موقع المشروع بديرة، وسيتم بيع المكاتب التجارية بسعر 1700 درهم إماراتي للقدم المربعة، علماً أن مساحات الوحدات تتراوح بين 800 و1500 قدم مربعة.

ويتوسّط المشروع منطقة بورسعيد مقابل ديرة سيتي سنتر، وهو عبارة عن مبنيين متماثلين ومتعاكسين بالتصميم بمساحة إجمالية تبلغ 492 ألف قدم مربعة، ويمتلك البناء المؤلف من 12 طابقاً مساحات عقارية للبيع بطريقة التملك الحر، فضلاً عن الإطلالة الرائعة على خور دبي ونادي اليخوت.

وقال حمزة أبو زناد، مدير العمليات في "رويال ستار إنترناشيونال" إن المشروع لقي استجابة كبيرة من جانب المستثمرين في دبي وخارجها، علماً أن العديد منهم ينتمي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويعزى الطلب الكبير على المشروع إلى موقعه الاستراتيجي الممتاز وقربه من وسائل النقل العامة.