تقرير: سوق عقارات دبي الأفضل أداء في العالم خلال 2014

توقع تقرير صادر عن "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية العالمية، أن يحتل سوق دبي العقاري الصدارة كأفضل أسواق العقار في العالم أداء في 2014، بفضل النمو السريع في الأسعار خلال العام الحالي.

إذ توقع التقرير أن يتراوح النمو في سوق العقار في الإمارة بين 10% - 15% العام القادم، متقدماً على الأسواق الآسيوية العريقة مثل بكين وشنغهاي، وفقا لصحيفة "البيان".

وقال التقرير إنه بالرغم من اللوائح التنظيمية الجديدة مثل تحديد سقف الرهن العقاري، فإن ذلك لم يؤد إلى تباطؤ النمو في الربع الرابع من 2013، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة زيادة الأسعار مرة أخرى في عام 2014.

وكانت نايت فرانك قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن أسعار العقارات في دبي كانت الأسرع نموا في العالم خلال العام 2013 حتى نهاية سبتمبر. حيث ارتفعت الأسعار بمعدل يزيد على 28 % منذ الربع الثالث من 2012. مقارنة بمتوسط زيادة بنسبة 4.6 % في 55 سوقا عالمية غطاها التقرير. وأن قيم العقارات في دبي قفزت حوالي 12 % في الشهور الستة الماضية، و4.5 % في الربع الأخير.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير نايت فرانك الأخير عن أسعار المنازل العالمي للربع الثالث من 2013 أظهر تفوق سوق دبي العقاري، حيث حلت في المركز الأول عالميا باعتبارها السوق الأسرع نموا، مسجلة أعلى نمو بواقع 28.5 % خلال الشهور الـ 12 الواقعة بين الربع الثالث من 2012 إلى الربع الثالث من 2013. وبمعدل 11.8 % خلال الشهور الستة من الربع الأول من 2013 إلى الربع الثالث من العام نفسه.

ومعدل 4.5% خلال الشهور الثلاثة الواقعة بين الربع الثاني من 2013 إلى الربع الثالث من 2013. تلتها الصين في المركز الثاني بزيادة نسبتها 21.6 %. ثم هونغ كونغ بزيادة نسبتها 16.1 %، وتايوان في المركز الرابع بزيادة نسبتها 15.5 %، وفي المركز الخامس اندونيسيا بزيادة نسبتها.