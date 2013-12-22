"العقار السكني" في الكويت يشهد ارتفاعاً بـ15% في 2013

شهد سوق العقار في الكويت خلال العام الجاري زيادة كبيرة وصلت إلى 15% في بعض المناطق، خصوصاً على صعيد العقار السكني، بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض.

ووفقاً لصحيفة "الجريدة" الكويتية، قال مدير عام مؤسسة الدليجان العقارية، سليمان الدليجان، إن العقار السكني شهد ارتفاعات جيدة في 2013.

وأشار الدليجان إلى أن العقار السكني، خصوصاً في المناطق الخارجية مثل منطقة شرق القرين، شهد ارتفاعاً مع ازدياد الطلب على بعض المناطق التي دخلتها الخدمات مؤخراً كمنطقة أبوفطيرة.

وأوضح أن القسائم كانت تباع بمعدل وسطي في نهاية عام 2012 بنحو 215 ألف دينار للمساحات المقدرة بـ400 متر مربع، فأصبحت تباع خلال عام 2013 بنحو 240 ألف دينار (850 ألف دولار).

وأردف أن هناك عوامل تبرر زيادة الطلب على الشراء في المناطق الخارجية، يأتي في مقدمتها العائد الأفضل بين مصادر الاستثمار الأخرى كالبورصة والبنوك وغيرهما.