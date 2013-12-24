إخطار يصل للمستأجرين في أبوظبي بزيادة التجديد 100%

تفاجأ المستأجرون في إمارة أبوظبي بإخطار من ملاك العقارات يطالبون بزيادة الإيجارات السنوية بنسب وصلت إلى 100%.

وقال مستأجرون للوحدات السكنية داخل مدينة أبوظبي إن العديد من الملاك وشركات إدارة العقارات استغلت قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الصادر في العاشر من نوفمبر الماضي والذي ألغى تمديد عقود الإيجار وألغى القرار الذي كان يحدد الزيادة بـ5% كحد أقصى. بحسب جريدة البيان.

ونص قرار المجلس الأخير على أن يكون تقدير قيمة الإيجارات وفق إرادة المتعاقدين وقواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري. وطالب خبراء وقانونيون المستأجرين المتضررين بضرورة اللجوء للتحكيم من قبل الجهات المختصة مثل لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضاء.

