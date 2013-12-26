داماك: 11 مشروعا عقاريا بـ20 مليار درهم بالعام الجاري

أطلقت شركة "داماك العقارية" في دبي 11 مشروعا عقاريا منذ بداية العام الجاري (ضمن فئة العقارات الراقية).

وقال نائب رئيس مجلس إدارة داماك نايل ماكلوغلين إن إجمالي قيمة المشروعات التي أطلقتها (داماك) منذ بداية العام يزيد على 20 مليار درهم، مشيراً إلى أن داماك كانت من أوائل الشركات التي عادت لإطلاق مشروعات جديدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، ذكر أن الشركة سلمت نحو 8887 وحدة حتى الآن، تمتد إلى 9.1 ملايين قدم مربعة، ولديها 23 ألفاً و788 وحدة أخرى في مراحل متفاوتة من البناء في منطقة الشرق الأوسط على امتداد أكثر من 28.6 مليون قدم مربعة.

وقال إن سوق دبي العقارية استعادت عافيتها وثقة المتعاملين العميقة بها، بفضل توجه الإمارة، والدولة عموماً، لوضع استراتيجية لجذب المستثمر الأجنبي، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى تقديم مفهوم الرفاهية والسكن الراقي، ما يمنح عقارات دبي الكثير من الميزات التي يبحث عنها المستثمرون.

وأشار إلى أن أسعار العقارات الراقية في دبي شهدت ارتفاعاً بنسبة 18.3% خلال الأشهر الـ12 الماضية، إذ حلّت الإمارة في المرتبة الرابعة على قائمة أسواق العقارات الراقية في العالم، فضلاً عن ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام بنسبة تزيد على 40% على مدى الأشهر 12 الماضية.

وأوضح أن معدلات الإشغال في محفظة الشركة من المشروعات السكنية في دبي مرتفعة للغاية، إذ تتخطى المعدلات المسجلة في القطاع العقاري، لتصل في بعض المشروعات إلى 97%، الأمر الذي يعد مؤشراً واضحاً وإيجابياً على تعافي سوق العقارات في دبي.

