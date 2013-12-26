لوائح التمويل العقاري بدبي تدخل حيز التنفيذ يوم السبت

كشفت مصادر صحافية أن لوائح التمويل العقاري الجديدة بدبي، والتي وضعها البنك المركزي الإماراتي في أكتوبر الماضي، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت المقبل، وأنه سيتم إلغاء الموافقات المبدئية التي حصل عليها العملاء سابقاً ابتداء من هذا التاريخ في حال عدم إلزامها بالنظام الجديد.

كما قالت بعض المصادر إن اليوم الخميس هو اليوم الأخير لاستلام طلبات الموافقة النهائية على الرهن العقاري، مرجحة أنه سيتم خفض فترة سريان الموافقة المسبقة، التي تتراوح اليوم ما بين 45 و60 يوماً.

ويحدد النظام الجديد الذي أعلن عنه المركزي نسبة تمويل تبلغ 80% للمنزل الأول للمالك الساكن من المواطنين، وذلك للعقار الذي لا تزيد قيمته على 5 ملايين درهم، فيما حددها لغير المواطنين بنسبة75%.