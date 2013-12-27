الإسكان السعودية: بدء تطبيق منع احتكار الأراضي البيضاء

بدأت وزارة الإسكان السعودية خطوات تنفيذية تتعلق بنظام استغلال الأراضي البيضاء ومنع احتكارها، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق.

وأشار نائب وزير الإسكان المهندس عباس بن أحمد هادي إلى برامج استراتيجية ضمن إنشاء مركز وطني معلوماتي يعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء، وإنشاء صندوق خيري للإسكان.

واقترح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم على وزارة الإسكان تسليمها أراضي لمشاريعها في 3 مناطق بشرق العيون، والأصفر، وغرب الواحة بمساحة إجمالية تصل إلى 223.5 مليون متر مربع.

وفي السياق ذاته استعرضت الوزارة مع اللجنة العقارية في غرفة الرياض أمس تعميما لنظام برنامج "إيجار" على كافة القطاعات التأجيرية.

وقال رئيس اللجنة العقارية حمد الشويعر إن "إيجار" يؤدي دوراً مهماً في التنظيم التقني بين مالك العقار والمستأجر من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك في شبكة معلوماتية ضخمة توفِّر العرض للعقارات المعدة للإيجار بين المستأجر والمالك، وتعرض الوحدات السكنية بطريقة تقنية يقوم الوسيط والمكتب العقاري بإدخالها عن طريق "النظام" لعرض كل مميزات الوحدة السكنية وما يتعلق بها ويحدد الحد الأقصى لرفع الإيجارات سنوياً، فضلاً عن نسبة العمولة على التأجير وأتاح للمواطن الراغب في الإيجار الاطلاع عليها.

