نخيل تبيع قسائم في الفرجان وتراينجل بـ162 مليون درهم

ذكرت شركة "نخيل" في دبي أن مبيعات قسائم سكنية وتجارية في مشروعي "الفرجان" و"قرية جميرا تراينجل" تجاوزت قيمتها 162 مليون درهم، وفقاً لصحيفة "البيان".

وقالت الشركة في بيان لها إن حصة مشروع الفرجان كانت 96 مليون درهم من تلك المبيعات، ذهبت 70 مليون درهم منها إلى قسائم سكنية مكونة من 91 تاون هاوس، إضافة إلى 4 قسائم تجارية بقيمة 26 مليون درهم.

يذكر أن "الفرجان" يعتبر قلباً نابضاً بالحياة، وذلك مع وجود أكثر من 800 وحدة سكنية ومركز مجتمعي وترفيهي جديد للتجزئة يقع بالقرب من القسائم المباعة والذي من المقرر افتتاحه بداية العام المقبل.

كما باعت شركة "نخيل" 45 قسيمة سكنية مخصصة لبناء الفلل في مشروع "قرية جميرا تراينجل" المجتمع المزدهر على مقربة من مشروعها الرئيسي، والذي يمتد على مساحة 860 هكتاراً ويقع جنوب شارع الخيل.