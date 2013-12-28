قروض التنمية العقارية.. الأكثر تعثرا في السعودية بـ2012

حلت قروض التنمية العقارية في صدارة الأموال المتعثرة لعدم قدرة المقترضين على السداد، بينما طالت إعفاءات قروض التنمية العقارية 42.4% من المستفيدين، وفقا لصحيفة "الشرق".

وبحسب التقرير السنوي الـ49 لمؤسسة النقد العربي السعودي الأخير، انفردت قروض صندوق التنمية العقارية بنسبة تسديد متدنية في مقابل قروض سائر مؤسسات الإقراض الرئيسية خلال عام 2012.

وحظيت قروض صندوق التنمية العقارية وقروض البنك السعودي للتسليف والادخار بأولوية فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء تعثرات السداد.

وكان للأوامر السامية دور فعال في احتوائها من خلال إجراءين، تمثل الأول في إعفاء جميع المتوفين من أقساط القروض، حيث بلغت نسبة المستفيدين من ذلك فيما يتعلق بصندوق التنمية العقارية 42.4%، تلاهم المستفيدون من قروض صندوق التنمية الزراعية بنسبة 32.5%، ثم مقترضي البنك السعودي للتسليف والادخار بنسبة 25%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي القروض التي قدمتها مؤسسات الإقراض المتخصصة منذ إنشائها وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2012 بلغت 407.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي موجودات تلك المؤسسات في نهاية الربع الثالث من العام نفسه نحو 552 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 4.9% مقارنة بنهاية عام 2011م.

وكشف التقرير أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض تلك المؤسسات، بلغ خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012 نحو 40.7 مليار ريال بارتفاع قُدِّرت نسبته بـ 32.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وقدم صندوق التنمية العقارية خلال عام 2012 قروضاً لـ 101 مشروع صناعي جديد كان أغلبها للصناعات الهندسية (30 قرضاً)، ثم للصناعات الاستهلاكية (29 قرضاً)، فالصناعات الكيمياوية (24 قرضاً)، فالمنتجات المعدنية (23 قرضاً)، فمشاريع المواد الغذائية (21 قرضاً). وبلغ إجمالي قيمة تلك القروض 9 مليارات و940 مليون ريال.

أما صندوق التنمية العقارية، فبلغ إجمالي قروضه القائمة بنهاية الربع الثالث من عام 2012 نحو 94.5 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 19.8% عن رصيد نهاية العام السابق عليه.

وقدم البنك السعودي للتسليف والادخار خلال عام 2012 قروضاً بلغت قيمتها حوالي 6.6 مليار ريال بانخفاض بلغت نسبته 57% عن العام السابق.

واتسمت تسديدات قروض الصناديق خلال 2012 بتفاوت في معدلاتها، ولوحظ من تحليل تقرير المؤسسة أن أعلى معدلات التسديد سجلت لقروض التنمية الزراعية وصندوق الاستثمارات العامة؛ حيث بلغت في المتوسط 187%، تلتها نسب تسديد قروض التنمية الصناعية وبنك التسليف على التوالي. فقد ارتفعت نسبة تسديد القروض في صندوق التنمية الزراعية بشكل كبير وقدرت بـ 188.9% عن العام السابق عليه لتصل في نهاية عام 2012 إلى حوالي 1.6 مليار ريال.

ووصل إجمالي القروض القائمة بنهاية عام 2012 إلى حوالي 8.4 مليار ريال وبنسبة انخفاض بلغت 9.8% عن العام السابق. وبلغ تسديد قروض صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة نفسها نحو 4.4 مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 187.5% مقارنة بالعام السابق عليه.