ارتفاع أسعار عقارات أبوظبي 15% خلال 2013

كشف متعاملون في السوق العقارية في أبوظبي عن ارتفاع أسعار بيع الفلل في أبوظبي بنسبة 15% منذ مطلع العام الحالي، فيما ارتفعت أسعار التأجير بصفة عامة بمتوسط 10%، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب.

واستبعد المتعاملين أي زيادات كبيرة في الإيجارات بعد صدور القرار الخاص إلغاء الزيادة السنوية على عقود الإيجار المحددة بـ5% وإلغاء تمديد العقود، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأضافوا أن تسليم مشاريع جديدة تضم فللاً سكنية متميزة، وفر فرصاً عديدة للعملاء الذين يبحثون عن وحدات مناسبة، وهو ما أدى لزيادة الطلب ومن ثم ارتفاع الأسعار مؤخراً، إلا أنهم أكدوا أن الأسعار لا تزال منخفضة مقارنة بفترة الطفرة العقارية.

وقال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن العام الحالي شهد تحسناً ملحوظاً في الطلب على شراء واستئجار الفلل السكنية، خاصة بمدن خليفة "أ" و"ب" ومحمد بن زايد، فضلاً عن الفلل المتوفرة بالمشاريع الجديدة في بعض المناطق المتميزة، وفي مقدمتها "فلل الريف"، وهو ما انعكس على الأسعار.

وأشار تقرير حديث أصدرته شركة "كلاتونز" للاستشارات العقارية، إلى زيادة القيمة السوقية للفلل بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مرجعاً ارتفاع أسعار الفلل في العاصمة إلى الأداء القوي للأسواق الفرعية مثل جزيرة السعديات.

وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة، إن توالي تسليم عدد من الفلل ضمن المشاريع الجديدة في أبوظبي كان له دور رئيسي في انتعاش التداولات بالسوق.

وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة إستيكو للخدمات العقارية، ارتفعت أسعار بيع الفلل في مشروع الريف بنسبة 26% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأسعار بمشروعي حدائق الجولف وحدائق الراحة بنسبة 9% و14%، علي التوالي.

وأظهر التقرير أن منطقة فيلات الريف تتصدر المناطق الأكثر شعبية بين المناطق، كما كان حالها في العام الماضي، بالنسبة للمقيمين في أبوظبي والمنتقلين من دبي على حد سواء، وبلغ سعر بيع الفيلا المكونة من خمس غرف فيها 2,6 مليون درهم، مقارنة بـ2,1 مليون درهم في العام الماضي.

وارتفعت أسعار تأجير الفلل بمشروع الريف بنسبة 14%، وفي حدائق الراحة بنسبة 8%، وشاطئ الراحة 5%، وحدائق الجولف 3%، فيما ارتفعت أسعار التأجير بمدينتي خليفة "أ" و"ب" بنسبة 20% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، بحسب التقرير.

