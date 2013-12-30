804 ملايين درهم تداولات العقارات في دبي خلال يوم

كشفت دائرة الأراضي والأملاك بدبي عن وصول قيمة التداولات العقارية في دبي، أمس الأحد، 804 ملايين درهم، منها مبايعات 680 مليون درهم.

وحققت مبايعات الأراضي 476 مليون درهم، ومبايعات الشقق والفلل 204 ملايين درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 124 مليون درهم، منها رهونات أراضٍ بقيمة 76 مليون درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 48 مليون درهم. وشهدت الدائرة بدبي تسجيل 355 مبايعة منها 192 مبايعة للأراضي.

وبلغت مبايعات الشقق والفلل 163 مبايعة بقيمة 304 ملايين درهم، منها 158 مبايعة للشقق بقيمة 189 مليون درهم، و5 مبايعات للفلل بقيمة 14 مليون درهم، أهمها مبايعتان بقيمة 214 مليون درهم و74 مليون درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة الخوانيج الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 6 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بـ4 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم.

وشهد أمس تسجيل 44 رهناً، منها 14 رهناً للأراضي بقيمة 75 مليون درهم و30 رهناً للشقق والفلل بقيمة 48 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 24 مليون درهم، وآخر في منطقة النهدة الثانية بقيمة 16 مليون درهم.

