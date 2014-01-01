نخيل تقيّم عروض التنفيذ في مشروع "ذا بوينت"

ذكرت شركة نخيل العقارية في دبي أمس، أنها بدأت في تقييم عروض التنفيذ المستلمة لأعمال الإنشاءات في مشروع "ذا بوينت"، الذي تطوره على مساحة 136 ألف متر مربع ضمن "نخلة جميرا".

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، قالت الشركة في بيان صحافي، إنها ستمنح عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية في المشروع، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وكانت نخيل أعلنت بداية 2013 عن ترسية عقد أعمال تحسينات الأرض لمشروعها "ذا بوينت"، وتم بالفعل الانتهاء من هذه المرحلة ،والتي تضمنت الدك الاهتزازي وأعمال المسح الجغرافي وتقرير فحص الموقع.

وقالت "نخيل" إن باب حجز المساحات التجارية في المشروع، والتي يبلغ عددها 200 متجر للتجزئة، سيبدأ الشهر الحالي، حيث سيضم "ذا بوينت" مجموعة متنوعة من مرافق الترفيه والمطاعم إضافة إلى نافورة متميزة.

وتتعدد طرق ووسائل الوصول لموقع "ذا بوينت" وبكل سهولة، حيث تتوافر العديد من أماكن الانتظار ومواقف السيارات، كما يمكن الوصول إليه أيضا عن طريق قطار النخلة الكهربائي "مونوريل" الذي سيتم ربطه مع شبكة الترام الرئيسية، أو عبر التاكسي المائي الذي سينقل الزوار عبر الخليج من الفنادق المجاورة مباشرة إلى مارينا المجمع.

ومن ناحية أخرى، بدأت شركة «نخيل» أمس، تقييم عروض التنفيذ المتسلمة للأعمال الإنشائية لوحدات «تاون هاوس» والحديقة والمركز المجتمعي الترفيهي في مشروع "جزر جميرا"، ومن المقرر أن ترسي الشركة عقد التنفيذ نهاية يناير 2014.

ويتكون المشروع من 84 وحدة "تاون هاوس"، وواجهة مائية ترفيهية على مساحة 608 آلاف قدم مربعة، وتتألف كل وحدة من 4 غرف نوم، وتأتي ضمن مجمع سكني مغلق، بالإضافة إلى حدائق غناء ومساحات خضراء وحوض سباحة مركزي.