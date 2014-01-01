40 ألفاً غرامة "المعتدي" على أراض حكومية بالسعودية

بدأت الحكومة السعودية بحملة لإزالة أية تعديات على أراض بيضاء مخصصة لمشاريع حكومية لخدمة المواطنين سواء كانت لمدارس أو مستشفيات أو مراكز صحية أو غير ذلك من المشاريع الخدمية، خصوصا وأن تلك التعديات تعوق التوسع في المشاريع الخدمية، وفقا لصحيفة عكاظ.إلى ذلك، تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لإلزام الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات لحصر الأراضي البيضاء المملوكة للدولة لتحقيق متطلبات الفترة المستقبلية للوزارات وفروع الأجهزة الحكومية كالمدن الجامعية والصحية والتعليمية، إضافة لتخصيص مواقع أخرى للإسكان العام، وتوفير مواقع بديلة للأحياء العشوائية لإعادة تخطيطها وتنظيمها، وإنشاء خدمات عامة كالحدائق والملاعب والمتنزهات.

وأوضح مصدر أن الإدارة العامة للممتلكات في الوزارة قطعت شوطا في تنظيم شؤون الممتلكات والمحافظة عليها وتطويرها، إضافة لوضع الأسس والمنهجيات المناسبة واللوائح التنظيمية لأعمال حصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات.

وقال "في حالة تسجيل أية تجاوزات وتعديات على الأراضي الحكومية بالتحايل تتم إحالة المعتدين إلى المحاكم الشرعية بشكل فوري".

وكان مجلس الشورى وافق على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات قبل 3 أعوام ويهدف لحماية الأراضي الحكومية من الإحداث عليها وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها، وأجازت اللائحة فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي على أراضي الدولة، وذلك للمرة الأولى ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألف ريال في المرة الثالثة.

وتضمنت اللائحة إحالة المعترضين على أداء عمل لجنة الإزالة ورفضهم إبعاد النساء والأطفال عن الموقع إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم القرار وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 4 جهات هي: الإمارة والمالية والزراعة والأمانة، تسمى (لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) تكون مهمتها مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها.

من جانبها، تمكنت لجنة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في إمارة المنطقة الشرقية من إزالة 430 تعديا على أراضي تابعة لوزارة الإسكان في الدمام تقع على طريق الدمام ــ المطار وهي مخصصة لتنفيذ مشاريع الإسكان المقررة في الدمام.

وقال مصدر مسؤول أمس إن لجنة التعديات أزالت جميع التعديات على أراضي وزارة الإسكان والمخصصة لمشاريع الإسكان في الدمام والتي كانت عبارة عن استراحات وأحواش للأغنام وبعض التعديات الأخرى وهي بمساحات كبيرة، مبينا بأن لجنة التعديات تعمل بشكل مستمر على إزالة أي تعديات تحصل في المنطقة ومن بينها تلك التعديات التي تحدث في أراضي معدة أو ستعد لمشاريع حكومية كبيرة مثل مشاريع الإسكان، مضيفا أن الأولوية لمتابعة التعديات على الأراضي مخصصة للتنمية أو للمشاريع الحكومية التي تهدف لخدمة المواطنين، ستتم إزالتها فورا لتمكين الجهات المعنية من تنفيذ مشاريعها بأسرع وقت ممكن وألا تكون التعديات سببا في تأخير أي مشروع.

وكانت وزارة الاسكان قد خصصت مساحات كبيرة من الأراضي في جميع المناطق من بينها الشرقية، التي خصصت أراض لخمسة مشاريع مدن سكنية في الخبر والقطيف وحفر الباطن والأحساء، تضم 3328 وحدة سكنية.