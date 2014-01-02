أسعار المساكن في أستراليا تطوي 2013 بزيادة 10%

أظهرت بيانات أن أسعار المساكن في المدن الكبرى في أستراليا أنهت عام 2013 على زيادة بلغت 9.8% وهو أفضل أداء لها في أربع سنوات.

وأشارت البيانات التي أصدرتها شركة أر بي داتا - ريسمارك للاستشارات العقارية - إلى أن سيدني تصدرت المدن الأسترالية مع تسجيل أسعار المساكن قفزة تصل إلى 14.5% في حين بلغت نسبة الزيادة في بيرث 9.9% وفي ملبورن 8.5 %.

ويعول البنك المركزي الأسترالي على انتعاش قطاع التشييد لتقديم دعم حيوي للاقتصاد مع بدء ظهور علامات على تباطؤ طفرة طويلة في الاستثمار في التعدين.

وقلل البنك المركزي من شأن مخاوف من فقاعة للأسعار رغم أنه حذر المستثمرين من الانسياق إلى شراء المساكن لتحقيق مكاسب رأسمالية.