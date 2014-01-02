الإمارات تمول بناء 50 ألف مسكن في مختلف محافظات مصر

قررت الإمارات تمويل 50 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المحافظات المصرية بكلفة تقدر بـ10.5 مليار جنيه، وفقاً لصحيفة "البيان".

وفي هذا الصدد، قال وزير التنمية المحلية في مصر، اللواء عادل لبيب، إن 18 محافظة مصرية انتهت من تخصيص الأراضي اللازمة لبناء الوحدات، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي من المقرر أن تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

والمحافظات المستفيدة من المشروع هي القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والغربية والمنوفية والأقصر والسويس وسوهاج وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية وقنا والبحر الأحمر.

وأكد الوزير لبيب في بيان له أن محافظة الجيزة فازت بنصيب الأسد من حيث عدد الوحدات التي ستقام فيها، ويبلغ عددها نحو 13 ألف وحدة سكنية، تليها محافظة القاهرة 5016 وحدة سكنية، ثم محافظة بورسعيد 4032 وحدة سكنية، والإسكندرية 3984 وحدة سكنية، والدقهلية 3576 وحدة سكنية، وشمال سيناء 3000 وحدة سكنية، والإسماعيلية 2808 وحدات سكنية.

ونوه بأنه سيتم إنشاء 2520 وحدة سكنية بمحافظة البحر الأحمر، و2040 وحدة سكنية بالأقصر، و2016 وحدة سكنية بكل من محافظتي السويس والبحيرة، و1512 وحدة سكنية بالغربية، و1488 بقنا، و1008 وحدات سكنية بجنوب سيناء، و600 وحدة سكنية بكفر الشيخ، و552 وحدة سكنية بالقليوبية، و72 وحدة سكنية بالمنوفية.

وأكد الوزير المصري أنه تم التنسيق مع المحافظات لتذليل العقبات التي تحول دون التنفيذ وتسليم كل المواقع المحددة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتنفيذ الفوري، بدءاً من الشهر الحالي للانتهاء من إنشاء الوحدات خلال سنة، وفقاً للخطة الزمنية المحددة للتنفيذ.