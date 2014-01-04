زيادة "البدل" تشعل أسعار تأجير العقارات في الكويت

اعتبر رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح أن أي زيادة في قيمة بدل الإيجار ستقابل بارتفاعات في قيمة إيجارات الشقق السكنية، والتي تشهد حالياً ارتفاعات جنونية ستطول المواطن والوافد، معتبرا في الوقت نفسه أن الحلول الحكومية الحالية لحل المشاكل الإسكانية تعتبر موقتة ولا تساهم في حل المشكلة من جذورها.

وقال الجراح في تصريحات لصحيفة الرأي الكويتية، إن سبب المشكلة الاسكانية هو إهمال الحكومة وعدم بحثها عن الحلول المناسبة، بل البحث عن الحلول السريعة فقط.

وأكد الجراح كلام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ورؤيتها بأن أي زيادة في قيمة بدل الإيجار ستكون دافعا لرفع قيمة الإيجارات، لافتا إلى ان الحلول ليست في رفع بدل الايجار او دعم مواد انشائية، بل ستكون في تقبل فكرة البناء العمودي او توفير الاراضي.

وأشار الجراح إلى أن مؤشر زيادة القيمة الإيجارية يبدأ بالتحرك حين يتم الحديث عن ذلك، وان هناك مؤشرات كثيرة أدت إلى زيادة القيمة الإيجارية على المواطن، من أبرزها زيادة الطلب الكبير على العقار وقلة المعروض في السوق.

وأوضح الجراح ان مشكلة الإسكان في الكويت تحتاج إلى "فزعة" من جهات عدة، منها الهيئة العامة للإسكان وقطاعات مختلفة على رأسها مشاركة القطاع الخاص في حل تلك الأزمة، لاسيما وان الطلب الاسكاني يزداد بشكل كبير وسيبلغ 112 ألف طلب.

وأكد الجراح ان توفير المسكن الملائم للمواطن بات هاجسا لكل مقبل على الزواج، وهو ما يدل على فشل الحكومات خلال الفترات السابقة في ايجاد حل جذري وسريع للمشكلة، رغم توافر الاراضي في الكويت.

وشدد ايضا على أن الحلول متوافرة وسهلة وعلى الحكومة اذا ما ارادت حل جانب كبير من مشكلة ارتفاع الايجارات والمشكلة الاسكانية، ان تقوم بإيصال الكهرباء الى عدة مناطق حتى يتمكن المواطن ان ينتقل إلى بيته الجديد الذي تسلمه ولا يستطيع العيش فيه بسبب عدم وجود الكهرباء، وهذه الخطوة ستساهم في تخفيض قيمة الايجارات المرتفعة.

ولفت الجراح إلى أن اتحاد العقاريين لمس هذه المشكلة التي ستؤثر على قيمة الايجارات في السوق، لا سيما مع تفاقم مشكلة الاسكان في الكويت، وعليه سيقوم الاتحاد بعقد مؤتمر موسع سيدعو فيه أهل الاختصاص والحكومة للوصول الى حلول سريعة لمعالجة المشكلة من الجذور، وتقديم توصيات ومقترحات ستؤدي إلى حلول تقضي على المشكلة الاسكانية في الكويت.