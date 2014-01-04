"نخيل" تبدأ تسليم فلل "بالما ريزيدانس" منتصف 2014

قال رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" العقارية، علي راشد لوتاه، إن "الشركة ستبدأ تسليم وحدات مشروع "بالما ريزيدانس"، الذي يتكون من 104 فلل صغيرة، بحلول منتصف عام 2014"، لافتاً إلى أن المشروع أطلق في أبريل من عام 2012، ويعد من أوائل المشروعات التي أطلقتها "نخيل" بعد نجاح إعادة الهيكلة.

وأضاف أن "الشركة تسعى دائماً إلى تقديم أفضل المشروعات العقارية للقطاع في دبي، التي أكدتها المشروعات النوعية التي قدمتها الشركة خلال الفترة الماضية"، متوقعاً أن يتم إطلاق مشروعات عدة خلال الفترة المقبلة في القطاعين الفندقي والسياحي في مشروع "جزر ديرة"، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد أن "أعمال التطوير في مشروعات الشركة تسير على قدم وساق، إذ بدأ تنفيذ معظم المشروعات التي أعلنتها الشركة بعد نجاح عملية إعادة الهيكلة، وبقي جزء بسيط في إطار المناقصات، يتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ له خلال عام 2014".

وشدد لوتاه على أن الشركة ملتزمة بالجدول الزمني لتسليم المشروعات الجديدة التي أعلنتها، وأخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق أهدافها، من خلال تسليم مشروعات سكنية مستدامة في دبي، لافتاً إلى أن الشركة حرصت على تنفيذ مشروعات تتوافق مع متطلبات السوق، ووفق خطة الشركة القصيرة المدى.

وأفاد أن "نخيل سلمت نحو 7000 وحدة سكنية جديدة في مشروعاتها قصيرة المدى منذ إعادة الهيكلة، على أن يتم تسليم جميع الوحدات البالغ عددها 8000 وحدة خلال النصف الأول من عام 2014".

وذكر أن "سبعة مشروعات تم تسليمها كاملة، فيما بقيت بعض الوحدات في مشروعي "بدرا" و"فينتو" يتوقع تسليمها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري"، مشيراً إلى أن "الشركة سلمت الوحدات قبل موعد التسليم المعلن، ولديها التزام مطلق بإكمال مشروعاتها، والتأكد من أنها مستمرة في أداء دورها المحوري في القطاعين العقاري والاقتصادي في دبي".

وأوضح لوتاه أن "الوحدات الجديدة التي سلمتها الشركة تركزت في مشروعات "الفرجان"، "قرية جميرا"، "جميرا بارك"، و"جميرا هايتس".

وأضاف أن "الشركة لا تبني حالياً إلا الوحدات التي تلقى طلباً في السوق، وتدرس حالياً إمكانية زيادة عدد المشروعات القصيرة والمتوسطة المدى، من المشروعات المعلقة أو الطويلة المدى".

وقال إن "أعمال المساحة والتمهيد في مشروع (جزر ديرة) بدأت فعلاً، في خطوة أولية لبدء الأعمال الإنشائية في المشروع، الذي يعد واحداً من أهم المشروعات السياحية، والتجارية التي تشهدها دبي خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن نخيل تلتزم بسياسة إعادة الهيكلة لوضع الخطط المستقبلية للشركة، وتقييم المشروعات الاستراتيجية، لضمان وجودها مطوراً رئيساً ومحورياً يساعد على تطوير ونمو القطاع العقاري في دبي والإمارات.