لندن تتصدر المدن الأكثر توفيراً للفرص العقارية

أظهر استطلاع لجمعية المستثمرين الأجانب في العقارات تصدر العاصمة البريطانية لندن قائمة المدن التي توفر فرصا للاستثمار في مجال العقارات متفوقة على نيويورك التي احتلت هذا المركز العام الماضي.

وأوضح الاستطلاع أن سان فرانسيسكو احتلت المركز الثالث بالنسبة للمستثمرين الأجانب ثم هيوستون تليها لوس أنجليس في المركزين الرابع والخامس بالترتيب.

وما زالت الولايات المتحدة أكثر الدول "استقرارا وأمانا" للاستثمار بفارق كبير يزيد عن 50 نقطة مئوية عن ألمانيا التي احتلت المركز الثاني. وهذا أكبر فارق منذ عام 2006.

وظلت الولايات المتحدة الدولة التي تقدم أفضل فرص لتقدير رأس المال. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة أبضا في تصنيف الحيازات المزمعة للعقارات في 2014 مع توقع ما يقرب من 50% ممن شملهم الاستطلاع زيادة متواضعة في حجم محفظتهم في الولايات المتحدة، وتوقع 20% حدوث زيادة "كبيرة".