الإسكان السعودية تنهي 60% من تطوير أراضي "قرض وأرض"

أنهت وزارة الإسكان السعودية المرحلة الأولى من مشروع أرض وقرض والبدء في تخطيط الأراضي، بعد الانتهاء من 60 في المئة من مشاريع البنية التحتية، تمهيدا لمنح المواطنين أراضي مطورة وقروضا مالية فورية بقيمة 500 ألف ريال، حيث ستكون الأراضي والوحدات السكنية جاهزة مع جاهزية إقرار قائمة الاستحقاق المرفوعة لديوان مجلس الوزراء.

وقال الدكتور عبد العزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية إن وزارة الإسكان تعمل حاليا على قدم وساق لإنهاء كافة المشاريع السابقة والجديدة، حتى تكون الوحدات السكنية جاهزة مع إقرار واعتماد آلية الاستحقاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد أن آلية توزيع الوحدات السكنية ستكون متاحة لعموم المواطنين، حيث سيتم فتح البوابة الإلكترونية للتسجيل في المرحلة الأولى، ومن ثم إقرار المسجلين وهم الأسماء المتقدمين ومن ثم عمل القرعة الخاصة بهم.

وأضاف، أن جميع المشاريع الإسكانية والأراضي المطورة في عموم مناطق المملكة تسير بصورة سريعة، خاصة في مجال تطوير الأراضي أو برنامج أرض وقرض، في ظل متابعة ميدانية من الوزير، لإنهاء جميع العوائق والإشكاليات التي تواجه أي مشروع.

وقال أثناء تجوله في مشروع الوزارة في حائل ظهر أمس إن حائل أنهت 1040 وحدة سكنية، ستكون جاهزة خلال 12 شهرا، وتم تجهيز 720 قطعة أرض متطورة لمشروع أرض وقرض الجديد، حيث تم إنجاز مراحل البنية التحتية لجميع الأراضي، وستكون جاهزة في الأول من رمضان المقبل، حتى يتسنى منح الأرض والقرض البالغ 500 ألف ريال، وجار حاليا تطوير الأراضي بشكل مستمر ويومي، وفق ما نتسلمه من أمانات المناطق.

وحول تسلم أرض وزارة الدفاع والطيران الممنوحة من خادم الحرمين الشريفين لأهالي حائل، قال الدكتور العمار: إن المنحة توفر 34 ألف قطعة أرض سكنية وفق المخطط المعتمد من وزارة البلديات، ولكن نحن نحرص في وزارة الإسكان على أن نتسلمها بشكل كامل، ونعيد تخطيطها، خاصة أن المخطط السابق كان يحتوى على أراض صناعية وتجارية وأخرى خدمات لوجستية، ولكننا نحرص أن تكون سكنية 100 في المئة، وجار حاليا التعامل مع الجهات العليا ومع وزارة البلديات، لإيجاد حلول تخدم المواطن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.

وأكد العمار أن المقاول الأجنبي السابق للمشروع تعثر في إحدى المراحل، وتم سحب المشروع وتحويله لشركات وطنية عملاقة تعمل بشكل سريع وجودة عالية، حيث تم الانتهاء من حصر الوحدات السكنية الجاهزة للتوزيع من خلال مشروع الإسكان في حائل الذي تبلغ مساحته 2638478 مترا مربعا، ويحتوي على 1201 وحدة سكنية، تم انتهاء 1040 وحدة سكنية.